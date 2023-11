Lo scontro sulle candidature per la presidenza della Regione, Todde da Oristano: “Soru ha illuso i sardi”

Oristano

Nel pomeriggio incontro politico col movimento Demos

“Renato Soru ha illuso i sardi e ora deve gestire la loro disillusione che la sua giunta regionale si porta dietro”. Alessandra Todde, esponente del Movimento 5 Stelle ed ex viceministro, candidata alla presidenza della Regione Sardegna per il “campo largo” del centrosinistra, polemizza a distanza con l’ex presidente della Regione ed ex europarlamentare Renato Soru, che ha annunciato la volontà di scendere in campo anche lui per conquistare la presidenza della Regione.

Ieri lo scontro dopo il mancato incontro che sarebbe dovuto servire a ricucire lo strappo tra i due.

Oggi Todde è intervenuta a Oristano alla riunione della direzione regionale aperta convocata nel pomeriggio dalla formazione politica Demos, che sostiene la sua candidatura.

Poche parole nei confronti di Soru, riferite alla sua esperienza alla guida della giunta regionale, alla quale ha riconosciuto comunque importanti risultati, e molta più attenzione per alcuni temi come quelli dell’autonomia, della sanità e dei trasporti: “Bisogna smettere di lamentarsi, di ascoltare predicatori o aspettare salvatori della Sardegna”, ha dichiarato Todde. “Dobbiamo progettare e confrontarci sulla nostra visione che dev’essere portata avanti. Soprattutto convincere le persone che non hanno più speranze, che la Sardegna può rinascere con l’apporto di tutti”.

All’incontro, aperto dall’intervento del segretario regionale di Demos Mario Arca, da Nicola Pirina in rappresentanza del Comitato 2050 e Tonino Sechi, di Insieme, hanno partecipato dirigenti e militanti del partito Demos, oltre ad alcuni rappresentanti del Pd e del Movimento 5 Stelle di Oristano.