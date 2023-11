Lo chef di Cabras Salvatore Camedda conferma la stella Michelin

Arzachena

Con il suo ristorante Somu, a Baja Sardinia

Anche nella nuova edizione della Guida Michelin il ristorante Somu di Baja Sardinia, guidato in cucina dallo chef originario di Cabras Salvatore Camedda, conferma la prestigiosa stella.

Tra i locali sardi non ci sono novità stellate. Hanno però riconfermato il riconoscimento della Guida Michelin altri cinque ristoranti: Dal Corsaro a Cagliari, con lo chef Stefano Deidda; Confusion, sulla passeggiata di Porto Cervo, con lo chef Italo Bassi; Gusto by Sadler di San Teodoro, con lo chef Claudio Sadler; Fradis Minoris, laguna di Nora, a Pula, con lo chef Francesco Stara (che per il terzo anno conquista anche la stella verde della sostenibilità); Fuoco Sacro, a San Pantaleo, dove ai fornelli c’è Luigi Bergeretto.

A Baja Sardinia lo chef Salvatore Camedda interpreta la tradizione gastronomica locale in maniera molto personale. Il menù raccoglie sempre un gran numero di prodotti tipici della Sardegna, spesso sconosciuti ai più, come l’abbamele, l’abbacasu o la pompia. L’obiettivo è esaltarli attraverso ricette articolate, che prevedono abbinamenti insoliti. La rivisitazione della tradizione con un tocco nuovo e personale non manca, anzi, regna in piatti come la triglia all’oristanese o la carne salata di Oristano con sesamo e caviale.

La formazione di Camedda è passata per alberghi di lusso e ristoranti di tutta Italia: dal Four Seasons di Milano con Sergio Mei, al Cristallo di Cortina, fino ad Aqua Crua, accanto a Giuliano Baldessari. A creare un grande impatto sulla sua visione di cucina sono soprattutto gli anni trascorsi all’estero, tra Taipei, St. Moritz e Miami, alla scoperta di nuove culture e sapori.

Nel 2015, dopo più di dieci anni all’estero, lo chef di Cabras è tornato in Sardegna per aprire Somu, inizialmente a San Vero Milis, per poi spostarsi a Oristano e infine a Baja Sardinia, nei locali del Club Hotel.

Mercoledì, 15 novembre 2023