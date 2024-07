Ula Tirso festeggia Santa Maria Maddalena: il programma

Ula Tirso si prepara a onorare Santa Maria Maddalena con una serie di eventi che uniranno momenti di profonda devozione religiosa e vivaci celebrazioni civili. Da oggi fino al 22 luglio, il paese rinnova la propria tradizione con un programma che promette di coinvolgere tutta la comunità. La chiesa di Santa Maria Maddalena sarà il cuore delle celebrazioni religiose. Dal 13 al 21 luglio, ogni sera alle 18:30, i fedeli si riuniranno per recitare il Rosario, seguito dalla Santa Novena. Il 21 luglio, sempre alle 18:30, il programma si arricchirà con i Primi Vespri e l’ultimo giorno della Novena. La giornata culminante sarà il 22 luglio. Alle ore 10, una solenne processione porterà il simulacro della Santa per le vie del paese. Alle 10:30, nella chiesa di Santa Maria Maddalena, si terrà la Santa Messa solenne con il tradizionale Panegirico in onore di Santa Maria Maddalena, seguita dalla processione di rientro. Il programma dei festeggiamenti civili inizierà il 21 luglio alle ore 18:30 in piazza

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie