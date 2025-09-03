Lisbona, si schianta la funicolare Gloria: almeno 15 morti e 18 feriti

(Adnkronos) - Almeno 15 persone sono morte e 18 sono rimaste ferite oggi, mercoledì 3 settembre, a Lisbona a causa del deragliamento e dello schianto della funicolare Elevador da Gloria, attrazione popolare tra i turisti. Lo riporta il sito del 'Diario de Noticias'.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 18 quando il treno, che stava scendendo dal punto panoramico di São Pedro de Alcantara ha perso il controllo e si è schiantato contro un edificio in Rua da Gloria.

In un comunicato, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa esprime il suo "profondo rammarico" per l'incidente, esprimendo il suo cordoglio e la sua solidarietà alle famiglie colpite, insieme alla speranza che l'accaduto "venga rapidamente chiarito dalle autorità competenti". Le immagini provenienti dal luogo mostrano il mezzo, che trasporta le persone su e giù per una collina nella capitale portoghese, gravemente danneggiato e riverso su un lato, con operatori di emergenza che tirano fuori persone dalle lamiere.

"È con tristezza che ho appreso del deragliamento del famoso 'Elevador da Gloria'. Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime". Lo scrive in un post su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, riferendosi al deragliamento della famosa funicolare di Lisbona che ha causato diversi morti e feriti.

"I nostri cuori sono con le persone colpite dalla tragedia dell'Elevador da Gloria, un punto di riferimento per i lisbonesi e i visitatori di tutto il mondo. L'Europa è solidale con le vittime, i loro cari, e tutta la comunità di Lisbona. Auguro una rapida guarigione ai feriti", scrive la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in un altro post.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie