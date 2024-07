Mario Floris, 74 anni, rispettato imprenditore di Tortolì, è deceduto ieri pomeriggio in seguito a un tragico incidente sul lavoro avvenuto nella cava di sua proprietà situata in Ogliastra. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, nelle campagne tra Loceri e Ilbono, in località Tarè, lungo la statale 125.

Per motivi ancora da chiarire, Floris è stato travolto dalla benna di un escavatore mentre era al lavoro. Il figlio dell’imprenditore, accortosi subito della gravità della situazione, ha subito allertato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, i paramedici non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dell’uomo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Lanusei, il magistrato di turno e i tecnici dello Spresal, impegnati a indagare le circostanze e a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Questo tragico evento segna la terza vittima sul lavoro in meno di due settimane e l’ottava dall’inizio dell’anno.