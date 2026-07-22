Maria Maddalena o della Salvezza, nell'interpretazione di Lina Sastri, sbarca in Sardegna, sotto le insegne del Cedac. L'attrice firma la mise en scène del testo, un monologo affascinante e struggente, quasi una 'confessione' di Maria di Magdala, nella moderna e incendiaria rilettura di Marguerite Yourcenar, dove si sovrappongono e si confondono la seguace del Maestro, una delle donne riunite ai piedi della Croce, la peccatrice e la sorella di Lazzaro.
"Mi è piaciuta questa versione terrena, carnale,
anche crudele di Maria Maddalena, del racconto di Marguerite
Yourcenar, tratto da 'Fuochi', un librettino dove la scrittrice
francese narra, in un linguaggio letterario, le storie di
personaggi veri e inventati", dice all'ANSA Lina Sastri, una delle
signore del teatro italiano e icona del cinema d'autore.
"Una donna normale, giovane e innocente,
destinata a sposarsi con Giovanni Battista, che si innamora di
Gesù: quella di Maria Maddalena è un'autentica passione per quel
Dio, sceso in terra per redimere i peccatori. Diventa sua
discepola, ma comprende di non essere ricambiata, di aver ricevuto
l'amore che Lui ha dato a tutte le creature. E davanti al mistero
della morte e resurrezione di Cristo si ritrova ancora più sola,
abbandonata anche da colui che l'ha 'salvata' dalla felicità".
"Nella pièce, dove ogni parola ha un significato
preciso, un peso, ho scelto delle musiche ebraiche per l'inizio e
la fine e ci sono inserti brevissimi da 'La Buona Novella' di
Fabrizio De André", rivela l'attrice. "Accanto a me sul palco
Claudio Romano alla chitarra e Gianluca Mirra alle percussioni, per
evocare le atmosfere e sottolineare i momenti cruciali di una
storia di amore e perdizione".
Sastri, vincitrice del Premio Ubu e di tre David
di Donatello, all'attivo un'intensa carriera in cui spicca
l'incontro con...