'Cavalleria Rusticana' in forma di lettura scenica per Rotte Sonore - Notizie

CAGLIARI, 22 LUG - Dal soul, pop e disco alla Lirica con un monumento della storia della musica.Dopo il successo del concerto di Amii Stewart, volta pagina 'Rotte Sonore', rassegna musicale estiva del Teatro Lirico di Cagliari. Venerdì 24 e sabato 25 luglio alle 20.30, sul palcoscenico del teatro del Mare al Parco Nervi a Su Siccu, sarà proposta, in un' originale lettura scenica, 'Cavalleria rusticana' di Mascagni.Una serata sotto le stelle, con il Padiglione Nervi a fare da fondale alla messinscena di uno tra i più amati capolavori del repertorio operistico di tutti i tempi.L'opera, la cui ultima rappresentazione a Cagliari risale al 2020 al Parco della Musica, viene eseguita nella particolare messinscena di Luca Baracchini.Una rappresentazione pensata per adattarsi a tre differenti spazi all'aperto, San Giovanni di Sinis, Carbonia e Cagliari, attraverso l'uso accorto di elementi di scena e costumi del Lirico di Cagliari.Gli interpreti indossano abiti del secondo dopoguerra, a sottolineare anche il contesto popolare in cui si svolge la vicenda. Pochi ma fortemente simbolici gli elementi scenici: una panchina, luogo di incontro tra i protagonisti e un inginocchiatoio con candele, richiamo a una dimensione spirituale.L'Orchestra e il Coro del Teatro Lirico sono diretti da Matteo Beltrami, direttore e violinista ligure che ha già lavorato a Cagliari, durante la pandemia, quando diresse, a porte chiuse, il Requiem di Cherubini nell'aprile 2021, ed è quindi al suo effettivo debutto con il pubblico. Il maestro del coro è Riccardo Pinna.Nel cast Rachele Stanisci(Santuzza), Elena Schirru (Lola), Marco Berti (Turiddu), Angelo Veccia (Alfio), Cristina Melis (Lucia). Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora e 15 minuti circa e non prevede l'intervallo....

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