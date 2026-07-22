CAGLIARI, 22 LUG - Dal soul, pop e disco alla Lirica con un monumento della storia della musica.
Dopo il successo del concerto di Amii Stewart,
volta pagina 'Rotte Sonore', rassegna musicale estiva del Teatro
Lirico di Cagliari. Venerdì 24 e sabato 25 luglio alle 20.30, sul
palcoscenico del teatro del Mare al Parco Nervi a Su Siccu, sarà
proposta, in un' originale lettura scenica, 'Cavalleria rusticana'
di Mascagni.
Una serata sotto le stelle, con il Padiglione
Nervi a fare da fondale alla messinscena di uno tra i più amati
capolavori del repertorio operistico di tutti i tempi.
L'opera, la cui ultima rappresentazione a
Cagliari risale al 2020 al Parco della Musica, viene eseguita nella
particolare messinscena di Luca Baracchini.
Una rappresentazione pensata per adattarsi a tre
differenti spazi all'aperto, San Giovanni di Sinis, Carbonia e
Cagliari, attraverso l'uso accorto di elementi di scena e costumi
del Lirico di Cagliari.
Gli interpreti indossano abiti del secondo
dopoguerra, a sottolineare anche il contesto popolare in cui si
svolge la vicenda. Pochi ma fortemente simbolici gli elementi
scenici: una panchina, luogo di incontro tra i protagonisti e un
inginocchiatoio con candele, richiamo a una dimensione
spirituale.
L'Orchestra e il Coro del Teatro Lirico sono
diretti da Matteo Beltrami, direttore e violinista ligure che ha
già lavorato a Cagliari, durante la pandemia, quando diresse, a
porte chiuse, il Requiem di Cherubini nell'aprile 2021, ed è quindi
al suo effettivo debutto con il pubblico. Il maestro del coro è
Riccardo Pinna.
Nel cast Rachele Stanisci(Santuzza), Elena
Schirru (Lola), Marco Berti (Turiddu), Angelo Veccia (Alfio),
Cristina Melis (Lucia). Lo spettacolo ha una durata complessiva di
un'ora e 15 minuti circa e non prevede l'intervallo.
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