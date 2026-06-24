Libri, idee, musica e comunità nel cuore della Barbagia l'Isola delle Storie - Notizie

A Gavoi, paese gioiello della Barbagia, è di scena L'Isola delle Storie, organizzato dall'omonima associazione. Dal 2 al 5 luglio il 20/o Festival Letterario si diffonde tra vie, piazze e luoghi simbolo tra incontri, reading, musica, dialoghi sul presente, installazioni e mostre tra cui quella di Daniela Zedda. Tra gli ospiti Pegah Moshir Pour, Marta Serafini, Nadeesha Uyangoda, Widad Tamimi, Francesco Pacifico, Eshkol Nevo, Giancarlo De Cataldo, Maria Attanasio, Saba Anglana, Elena Testi, Fabio Genovesi, Francesco Abate. Tanti i luoghi abitati dal festival, tra cui il Giardino comunale che ospita dalle 21.30 l'inaugurazione seguita da Carapace, spettacolo musicale di Roy Paci.Spazio a voci e scritture femminili con Maria Attanasio, Nadeesha Uyangoda Sarah Savioli e Elvira Mujčić. L'Isola delle Storie apre un dibattito sui temi più urgenti dell'attualità internazionale con il giornalista Eugenio Cau, la scrittrice Pegah Moshir Pour, italiana di origine iraniana e Farian Sabahi, profonda conoscitrice dell'Iran e del Medio Oriente.Riflettori accesi sul conflitto tra Russia e Ucraina e su come la guerra viene raccontata, compresa e attraversata dalle vite delle persone con la giornalista Marta Serafini e la scrittrice ucraina Yaryna Grusha. Gli equilibri del presente e le trasformazioni geopolitiche sono al centro dell'intervento della giornalista d'inchiesta Elena Testi che, con il suo ultimo libro Genesi, ricostruisce l'ascesa dell'estrema destra ultranazionalista e messianica al governo in Israele.Per il ciclo dei Reading, Saba Anglana, Fabio Genovesi, Francesco Pacifico, per "Esercizi di Meraviglia", Maura Gancitano, Andrea Colamedici, Matteo Saudino, Serena Mazzini."Altre prospettive" offre invece uno sguardo incrociato su nuove voci della narrativa italiana ed europea con le scrittrici sarde Graziella Monni e Bibbiana Cau, lo scrittore slovacco Michal Hvoreckì, Mattia Insolia, Gabriella Dal Lago."Storie di altri luoghi" porta sul palco...

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