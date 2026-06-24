(Adnkronos) - Il principe Harry e Meghan Markle potrebbero soggiornare ad Althorp House durante la loro visita nel Regno Unito per gli eventi che si terranno a Birmingham tra il 10 e il 17 luglio in preparazione degli Invictus Games. Lo rivelano i media britannici. Althorp House, la dimora ancestrale della defunta madre del principe Harry, Diana Spencer, principessa del Galles, dista solo un'ora di macchina da Birmingham, il che rende la location una scelta logica. Secondo quanto riportato sul suo sito web, la storica casa che appartiene agli Spencer da oltre 500 anni, rimarrà chiusa tra il 10 e l'11 luglio. La proprietà di oltre 5mila ettari apre al pubblico ogni anno tra il 1° luglio e il 31 agosto, offrendo ai fan di Diana di tutto il mondo l'opportunità di visitare la casa d'infanzia dove la principessa è sepolta.

Il fatto che la tenuta rimarrà chiusa per due giorni durante questo periodo indica che i Sussex potrebbero soggiornare presso il conte Charles Spencer, fratello minore della madre di William e Harry, durante gli eventi degli Invictus Games. Secondo Hello! Magazine, la residenza è stata offerta a Harry e Meghan, ma la coppia non ha ancora deciso se soggiornarvi. Non è stato confermato se il Duca e la Duchessa di Sussex riceveranno una scorta di sicurezza finanziata dai contribuenti durante il loro soggiorno. Il principe Harry deve presentare la richiesta con 30 giorni di anticipo rispetto alla data del viaggio, e la concessione viene decisa caso per caso.

È confermato che Harry e Meghan porteranno i loro figli, il principe Archie, di sette anni, e la principessa Lilibet, di cinque, nel Regno Unito per la prima volta dal 2022. Archie è nato al Portland Hospital di Westminster il 6 maggio 2019 e ha trascorso i primi cinque mesi di vita a Frogmore Cottage, a Windsor, prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Lilibet, invece, è nata al Santa Barbara Cottage Hospital, in California, il 4 giugno 2021, dopo il trasferimento dei genitori a Montecito, nei pressi di Los Angeles, dove vive la madre di Meghan, Doria Ragland. Lilibet ha viaggiato nel Regno Unito all'età di un anno per celebrare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, dove ha incontrato Re Carlo per la prima volta.

Il principe Harry aveva già soggiornato ad Althorp House nel 2024 per partecipare al funerale di Lord Robert Fellowes. Nel suo libro di memorie 'Spare', Harry ha descritto dettagliatamente la sua visita alla tomba della principessa Diana con Meghan in occasione del 25° anniversario della sua morte. L'ex moglie di Carlo riposa su un'isola nel lago Oval, nella tenuta di Althorp. Il duca ha scritto: "Nessuna visita in questo luogo è mai stata facile, ma questa... Venticinquesimo anniversario. E la prima volta per Meg. Finalmente, stavo portando a casa la ragazza dei miei sogni per presentarla alla mamma. Abbiamo esitato, ci siamo abbracciati, e poi sono andato io per primo. Ho deposto dei fiori sulla tomba. Meg mi ha lasciato un attimo di respiro, e ho parlato con mia madre nella mia mente, le ho detto che mi mancava e le ho chiesto guida e chiarezza".