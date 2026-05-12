Ritorna per il secondo anno il Festival dei ragazzi a Perdasdefogu, in programma dal 13 al 15 maggio.
La rassegna è organizzata dalla Pro Loco
nell'ambito della 16/a edizione del festival letterario SetteSere
SettePiazze Settelibri (27 luglio-2 agosto) col sostegno di
Regione, Fondazione di Sardegna, Comune e la Saras. Coinvolgerà 98
alunni (105 nella prima edizione), i docenti e le famiglie di
Perdasdefogu.
La manifestazione avrà inizio mercoledì alle 11
in Piazza Il Giorno del Giudizio nel parco davanti alle scuole
medie ed elementari e sarà aperta proprio dagli alunni. In coro,
urleranno: "Noi giochiamo, noi disegniamo, noi cantiamo, noi
guardiamo, noi ascoltiamo, noi parliamo, noi leggiamo, noi
scriviamo". Subito dopo sei studenti delle medie leggeranno sei
brani di libri scelti in collaborazione con gli insegnanti.
"Vuol essere un inno all'importanza, spesso
trascurata, della lettura e della scrittura che vanno difese e
diffuse ogni giorno di scuola - spiega il direttore artistico
Giacomo Mameli - perché più si legge, più scrive, più ci prepara a
vivere in consapevolezza nella società della comunicazione, nel
nostro MediaEvo".
Apriranno il festival il dirigente scolastico
Alessandro Bianco, il sindaco Bruno Chillotti, le insegnanti
Annalisa Ciaramitaro, Orietta Piras e Donatella Agus. La psicologa
dell'infanzia Rosa Borgia aprirà il festival con la relazione
"Insegnanti-alunni-genitori-istituzioni: insieme per la
scuola".
Un festival con sei artisti tra i più popolari
in Italia per la diffusione della letteratura. Incontreranno
seraparatamente i bambini dell'infanzia, delle elementari e delle
medie. A confrontarsi per tre giorni con i ragazzi saranno la
psicologa dell'infanzia Rosa Borgia con l'illustratrice Katia
Zavalova, il percussionista Alessandro Melis, l'illusionista Sabina
Savelli Fara, l'autrice-illustratrice Eva Rasano e lo scrittore
Bruno Tognolini.
Il festival dei ragazzi si collega al tema
generale della rassegna...