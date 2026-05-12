Libri, giochi e musica, torna a Perdasdefogu il Festival dei ragazzi - Notizie

Ritorna per il secondo anno il Festival dei ragazzi a Perdasdefogu, in programma dal 13 al 15 maggio.La rassegna è organizzata dalla Pro Loco nell'ambito della 16/a edizione del festival letterario SetteSere SettePiazze Settelibri (27 luglio-2 agosto) col sostegno di Regione, Fondazione di Sardegna, Comune e la Saras. Coinvolgerà 98 alunni (105 nella prima edizione), i docenti e le famiglie di Perdasdefogu.La manifestazione avrà inizio mercoledì alle 11 in Piazza Il Giorno del Giudizio nel parco davanti alle scuole medie ed elementari e sarà aperta proprio dagli alunni. In coro, urleranno: "Noi giochiamo, noi disegniamo, noi cantiamo, noi guardiamo, noi ascoltiamo, noi parliamo, noi leggiamo, noi scriviamo". Subito dopo sei studenti delle medie leggeranno sei brani di libri scelti in collaborazione con gli insegnanti."Vuol essere un inno all'importanza, spesso trascurata, della lettura e della scrittura che vanno difese e diffuse ogni giorno di scuola - spiega il direttore artistico Giacomo Mameli - perché più si legge, più scrive, più ci prepara a vivere in consapevolezza nella società della comunicazione, nel nostro MediaEvo".Apriranno il festival il dirigente scolastico Alessandro Bianco, il sindaco Bruno Chillotti, le insegnanti Annalisa Ciaramitaro, Orietta Piras e Donatella Agus. La psicologa dell'infanzia Rosa Borgia aprirà il festival con la relazione "Insegnanti-alunni-genitori-istituzioni: insieme per la scuola".Un festival con sei artisti tra i più popolari in Italia per la diffusione della letteratura. Incontreranno seraparatamente i bambini dell'infanzia, delle elementari e delle medie. A confrontarsi per tre giorni con i ragazzi saranno la psicologa dell'infanzia Rosa Borgia con l'illustratrice Katia Zavalova, il percussionista Alessandro Melis, l'illusionista Sabina Savelli Fara, l'autrice-illustratrice Eva Rasano e lo scrittore Bruno Tognolini.Il festival dei ragazzi si collega al tema generale della rassegna...

Leggi tutto su Ansa Sardegna