Il Pecorino Romano DOP si conferma tra i protagonisti assoluti di Tuttofood, a Milano e i dati aggiornati alla campagna casearia 2024/2025 confermano una filiera solida e dinamica con oltre 8.500 allevamenti coinvolti, 46 caseifici, 12 stagionatori e 75 confezionatori e grattugiatori. Sono più di 230 i milioni di litri di latte trasformati e oltre 1,39 milioni di forme prodotte, 44 produttori attivi tra Sardegna, Lazio e Grosseto, e 25.000 addetti impiegati lungo l'intera catena del valore.
Il 64% del Pecorino Romano DOP prodotto viene
esportato: di questa quota, il 61% negli Stati Uniti, dove si
registra una leggera crescita (+0,4% su base annua - dati Censis
Bureau - nonostante l'incertezza legata ai dazi doganali), il 25%
nell'Unione Europea e il 14% nel resto del mondo. In Italia, le
vendite nella distribuzione moderna restano robuste, registrando
nell'anno 2025 circa il +4,3% a volumi.
A Milano nel padiglione 1 (stand R01)
degustazioni, incontri business e momenti di valorizzazione
culturale dedicati a uno dei simboli più riconoscibili
dell'agroalimentare italiano. Un flusso continuo di visitatori
attraversa durante l'intera giornata lo spazio espositivo, tra
operatori internazionali, buyer e un pubblico sempre più giovane e
curioso, attratto dalla storia e dall'identità del prodotto.
"Partecipare a TuttoFood, in una fase così
delicata e instabile per gli equilibri economici internazionali,
significa ribadire con forza il valore di una filiera solida,
riconoscibile e profondamente legata ai territori. In un mercato
globale attraversato da incertezze, il consumatore cerca
autenticità, sicurezza e qualità garantita: nel Pecorino Romano Dop
trova tutto questo - dice il presidente del Consorzio di tutela
Gianni Maoddi - Il nostro formaggio rappresenta un prodotto unico,
con una storia secolare, standard produttivi rigorosi e un'identità
che nessuna imitazione può replicare. Il riscontro che stiamo
ottenendo a...