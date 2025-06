(Adnkronos) - “L'ingegnere Dal Fabbro, oltre ad essere presidente di Iren, è anche il vicepresidente di Ambiente Confindustria per il settore terre rare e materie prime critiche e strategiche. Credo che questo sia per lui un punto nodale. Ci siamo confrontati molto su questo aspetto e siamo concordi sul fatto che dai rifiuti si possa recuperare moltissima materia prima preziosa. L’impianto di Iren in Val d'Arno recupera dai telefonini metalli preziosi e terre rare”. Così Lucia Leonessi, direttrice generale di Confindustria Cisambiente, in occasione della presentazione del libro ‘Proteggere il Futuro - Sicurezza energetica, resilienza economica e ambientale nell’era delle tre transizioni globali’ di Luca Dal Fabbro, presidente Iren, presso la sala del Refettorio della Camera dei Deputati a Roma.

“Il futuro si protegge anche guardando al passato, a quello che si è fatto bene, e dunque a quelle cose buone che vanno salvate e tutelate - aggiunge - Bisogna andare avanti avendo fiducia nel fatto che l'industria è in grado di progettare il futuro. E credo che l'ingegner Dal Fabbro con questo libro abbia voluto evidenziare come la nostra Italia, con la genialità che ci contraddistingue, possa essere un faro per il mondo, anche a livello strategico, visto che è posizionata in mezzo al mare”.