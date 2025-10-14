Leo Borg sulle orme di papà Bjorn, vince la sua seconda partita Atp

(Adnkronos) - Leo Borg torna a vincere. Il figlio di Bjorn, 22 anni e leggendario tennista svedese vincitore di 11 Slam in carriera, ha conquistato la sua seconda partita nel circuito Atp, battendo l'austriaco Sebastian Ofner all'esordio nel torneo 250 di Stoccolma. Al prossimo turno per Borg ci sarà la sfida con il canadese Denis Shapovalov. Coincidenza curiosa è il risultato con cui Borg ha battuto Ofner.

Leo si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, lo stesso cui cui il padre Bjorn vinse la sua ultima partita nell'Atp di Stoccarda, ovvero la finale del 1980 con il grande rivale John McEnroe.

Per il figlio d'arte, come detto, si tratta della seconda vittoria nel circuito 'dei grandi'. Nel luglio del 2023 aveva vinto il suo primo incontro superando il connazionale Elias Ymer nel primo turno dell'Atp 250 di Bastad, sempre in Svezia. Su Borg, come è ovvio che sia, c'è un'attenzione particolare in Svezia e non solo, ma Leo ha ammesso già in passato di non sentire troppo la pressione del suo cognome.

Al momento Borg occupa la 622esima posizione del ranking, ma grazie alla vittoria di Stoccolma si riporterà appena fuori dalla top 500 e potrebbe migliorare in caso di avanzamento nel torneo. Leo avvicinerà così il suo best ranking, ovvero la posizione 334 ottenuta nel settembre 2023.