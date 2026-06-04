Le quattro 'Blue zone' della longevità fanno rete per promuovere i territori - Notizie

(di Fabrizio Fois) Le quattro 'Blue Zone' del mondo, Sardegna (Italia), Okinawa (Giappone), Nicoya (Costa Rica) e Ikaria (Grecia), conosciute per gli alti tassi di longevità si mettono in rete per creare un coordinamento internazionale permanente tra i territori, che parteciperà congiuntamente a fiere ed eventi internazionali del turismo e del benessere. Un prodotto turistico globale ma anche uno scambio di informazioni e di esperienze per "coltivare" la longevità per le future generazioni. Oggi la firma della lettera di intenti in Ogliastra, una delle aeree dove si contano i centenari sardi, alla presenza degli ospiti internazionali."Già in passato è capitato di realizzare prodotti simili che hanno avuto successo e si sono affermati nel mercato turistico mondiale, sempre più alla ricerca di esperienze. E poi l'aspirazione, che è un po' connaturata con l'essere umano, quella della ricerca dell'elisir di lunga vita, può trovare uno sbocco con un prodotto turistico globale che sia incentrato proprio sulla ricerca delle ragioni della lunga e buona vita", spiegato l'assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu a margine del 'The Longevity Experience, Connecting Sardinia Okinawa Nicoya Ikaria', promosso dall'assessorato con il supporto della Camera di Commercio di Sassari e di Promocamera."È una data storica perché le 'Blue Zone' sono state indagate singolarmente ma mai avevano dialogato fra loro - aggiunge - Oggi abbiamo la possibilità, senza approfondire più di tanto gli aspetti scientifici, le motivazioni che hanno dato luogo a che queste quattro aree del mondo allevino così tanti centenari.L'accordo vuole creare un comitato scientifico comune che stabilirà le regole per il riconoscimento delle 'Blue Zone'.Dopodiché si realizzerà un marchio comune, azioni promozionali e un sito internet"."Nelle quattro zone blu le somiglianze sono notevoli e le caratteristiche...

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