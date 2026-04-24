'Le droghe non amano il cuore', giornate di sensibilizzazione a Sassari - Notizie

Sensibilizzare i più giovani sui rischi delle sostanze per la salute cardiovascolare e promuovere stili di vita sani: è questo l'obiettivo dell'iniziativa "Cuore e droghe. Un cuore per amico", promossa dalla Fondazione Per il Tuo Cuore e realizzata a Sassari dalla Cardiologia clinica e interventistica dell'Aou di Sassari, diretta da Gavino Casu.Nei giorni scorsi, il progetto ha coinvolto numerose studentesse e numerosi studenti delle scuole superiori cittadine, tra cui l'Istituto Agrario Pellegrini diretto da Paolo Acone, il Liceo classico Azuni diretto da Antonio Gavino Deroma e il Liceo scientifico e linguistico "G. Marconi" diretto da Rita Cambula che hanno aderito con interesse e partecipazione attiva agli incontri informativo-formativi.L'iniziativa nasce dalla crescente diffusione, tra i giovani, di comportamenti a rischio per la salute - dal fumo alle abitudini alimentari scorrette, dall'abuso di bevande energetiche (energy drink) e alcol fino al consumo di sostanze stupefacenti - spesso accompagnati da una scarsa percezione del pericolo e da disinformazione legata ai canali attraverso cui gli studenti acquisiscono informazioni.Avviato a livello nazionale nel giugno 2023 e ideato da Francesco Ciccirillo referente della Fondazione per il Tuo cuore dell'ANMCO nell'ambito di ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) il progetto si propone di fornire strumenti concreti di conoscenza e prevenzione, mettendo in relazione diretta studenti e specialisti. Gli incontri, basati su un approccio interattivo, hanno permesso di affrontare tematiche complesse, chiarire dubbi e contrastare false convinzioni sui rischi cardiovascolari legati all'uso di sostanze psicoattive.Dai confronti emersi è risultato evidente come la conoscenza dei problemi cardiaci correlati all'uso di sostanze sia ancora limitata e come molti sintomi vengano sottovalutati o gestiti in modo non adeguato. Un dato particolarmente significativo riguarda l'incidenza delle cardiopatie nei giovani: circa il 25% degli infarti in...

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