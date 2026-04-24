Sensibilizzare i più giovani sui rischi delle sostanze per la
salute cardiovascolare e promuovere stili di vita sani: è questo
l'obiettivo dell'iniziativa "Cuore e droghe. Un cuore per amico",
promossa dalla Fondazione Per il Tuo Cuore e realizzata a Sassari
dalla Cardiologia clinica e interventistica dell'Aou di Sassari,
diretta da Gavino Casu.
Nei giorni scorsi, il progetto ha coinvolto
numerose studentesse e numerosi studenti delle scuole superiori
cittadine, tra cui l'Istituto Agrario Pellegrini diretto da Paolo
Acone, il Liceo classico Azuni diretto da Antonio Gavino Deroma e
il Liceo scientifico e linguistico "G. Marconi" diretto da Rita
Cambula che hanno aderito con interesse e partecipazione attiva
agli incontri informativo-formativi.
L'iniziativa nasce dalla crescente diffusione,
tra i giovani, di comportamenti a rischio per la salute - dal fumo
alle abitudini alimentari scorrette, dall'abuso di bevande
energetiche (energy drink) e alcol fino al consumo di sostanze
stupefacenti - spesso accompagnati da una scarsa percezione del
pericolo e da disinformazione legata ai canali attraverso cui gli
studenti acquisiscono informazioni.
Avviato a livello nazionale nel giugno 2023 e
ideato da Francesco Ciccirillo referente della Fondazione per il
Tuo cuore dell'ANMCO nell'ambito di ANMCO (Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri) il progetto si propone di fornire
strumenti concreti di conoscenza e prevenzione, mettendo in
relazione diretta studenti e specialisti. Gli incontri, basati su
un approccio interattivo, hanno permesso di affrontare tematiche
complesse, chiarire dubbi e contrastare false convinzioni sui
rischi cardiovascolari legati all'uso di sostanze psicoattive.
Dai confronti emersi è risultato evidente come
la conoscenza dei problemi cardiaci correlati all'uso di sostanze
sia ancora limitata e come molti sintomi vengano sottovalutati o
gestiti in modo non adeguato. Un dato particolarmente significativo
riguarda l'incidenza delle cardiopatie nei giovani: circa il 25%
degli infarti in...
Leggi tutto su Ansa Sardegna