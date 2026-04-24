Sono stati pubblicati dal dipartimento delle Finanze del Mef i dati
relativi alle dichiarazioni dei Redditi presentate nel 2025 sui
redditi maturati nel 2024. Il reddito medio imponibile nazionale
(calcolato sul numero di contribuenti effettivi) è pari a 24.893,04
in crescita del 3,9% rispetto al dato dell'anno precedente (pari a
23.948,55 euro). La Sardegna vede il valore in crescita del 4,2%
passando dai 20.557,29 euro del 2023 (Dichiarazioni del 2024) ai
21.421,88 euro del 2024 (Dichiarazioni del 2025).
In termini di crescita percentuale rispetto
all'ultimo anno fiscale disponibile (tab.2), la Sardegna è
all'ottavo posto, preceduta da Umbria, Puglia, Abruzzo, Molise,
Sicilia, Basilicata, Calabria che si attestano tra il 4,23 e l'8%
di crescita annua, ad indicare una situazione finalmente in
ripresa.
Nella graduatoria del valore assoluto del
reddito imponibile medio la situazione appare meno rosea: la
Sardegna è stabile al 15° posto, seguita da Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Molise e Calabria. Al primo posto svetta la
Lombardia con un reddito imponibile medio pari a 29.151,43 euro e
più elevato di 7,700 euro rispetto a quello sardo, seguita dalla
Provincia Autonoma di Bolzano (28.221,99), Lazio (26.873,88) ed
Emilia-Romagna (26.831,48).
"Il reddito imponibile medio sardo è l'86% del
reddito imponibile medio nazionale. Un dato che migliora
leggermente la situazione dello scorso anno, c'è qualche debole
segnale di speranza" commenta Mauro Carta, presidente delle Acli
regionali della Sardegna - Era un dato prevedibile, in quanto le
analisi del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne e Unioncamere sulle
stime 2024 del reddito disponibile delle famiglie consumatrici,
pubblicate lo scorso marzo, vedevano la Sardegna con i suoi
19869,36 euro di reddito disponibile pro-capite stabile al 14/o
posto su 20 regioni con un dato standardizzato che dice che laddove
un residente in Trentino Alto-Adige ha a disposizione 127 euro,...
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