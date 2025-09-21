Lazio-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - L'attesa è finita. Oggi, domenica 21 settembre, va in scena il derby della Capitale tra Lazio e Roma - in diretta tv e streaming -allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la quarta giornata di Serie A. Andamento altalenante per entrambe le squadre in questo inizio di stagione: i biancocelesti di Sarri, che si è ripreso la panchina dopo l'annata Baroni, hanno raccolto due sconfitte in trasferta contro Como e Sassuolo, vincendo in casa contro l'Hellas Verona con un netto 4-0.

Più positive le prime uscite dei giallorossi di Gasperini, subentrato a Ranieri in panchina, che hanno trionfato nelle prime due giornate imponendosi 1-0 contro Bologna e Pisa, ma sono caduti in casa, con lo stesso risultato, contro il Torino nell'ultima giornata.

Il derby tra Lazio e Roma è in programma oggi, domenica 21 settembre, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini

Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.