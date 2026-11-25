Lavori sulle linee in Barbagia, E-Distribuzione incontra i Comuni - Notizie

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha incontrato ad Atzara i Comuni della Barbagia e le Comunità montane al fine di illustrare le iniziative previste per il periodo invernale e gli interventi in corso di realizzazione.Hanno partecipato, oltre alle Comunità montane del Gennargentu e del Mandrolisai, il sindaco di Atzara Alessandro Corona coi primi cittadini Maurizio Cadau (Belvì), Salvatore Bartolomeo Marrasa (Meana Sardo), Salvatore Urru (Tonara), Paolo Fonta (Aritzo), Umberto Usai (Austis). Durante l'incontro sono state illustrate le misure previste dal Piano Inverno, volte a rafforzare la resilienza della rete elettrica attraverso attività preventive di manutenzione e il potenziamento dei presidi territoriali, sia in termini di personale sia di mezzi, per garantire una risposta tempestiva in caso di eventi meteo particolarmente intensi, come ad esempio il posizionamento dei Gruppi Elettrogeni e delle Power Station in caso di allerta.Sono state analizzate inoltre la viabilità fondamentale da garantire per raggiungere gli impianti in caso di guasto; i siti sensibili in caso di disalimentazioni (presidi ospedalieri, case di cura, sedi dei coordinamenti operativi dell'emergenza) e l'ubicazione dei ripetitori degli operatori telefonici indispensabili per garantire le comunicazioni.E-Distribuzione ha inoltre presentato gli interventi in corso di realizzazione per il potenziamento della rete elettrica: il piano di sviluppo prevede il potenziamento e innovazione della rete elettrica in tutto il territorio della Barbagia, unitamente a piani di manutenzione mirati, con l'obiettivo di garantire sempre più affidabilità e livelli elevati di qualità del servizio elettrico.Il piano, con previsione di completamento entro il 2027, risponde alle necessità di un territorio montano caratterizzato da difficile accessibilità ed elevata esposizione a eventi meteorologici estremi, quali nevicate intense, formazione di ghiaccio sui conduttori, forti raffiche...

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