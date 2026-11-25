Godano e Drigo protagonisti al festival Animanera Mediterranea - Notizie

La musica rock e la canzone d'autore italiana sono al centro dei prossimi appuntamenti di novembre e dicembre con il festival Animanera Mediterranea.

Il 28 novembre al Centro culturale di Dorgali e il 29 al Ten di Nuoro, sempre alle 20:30, va in scena "Cose umane", incontro tra Cristiano Godano, voce dei Marlene Kuntz ed Enrico "Drigo" Salvi, chitarrista e co-fondatore dei Negrita. Il repertorio nasce dall'intreccio di mondi diversi e complementari: brani del percorso solista di Godano e dei Marlene Kuntz, una selezione dal repertorio dei Negrita e alcune cover significative, tra cui "Harvest Moon" di Neil Young e "Karma Police" dei Radiohead. In scaletta anche "L'uomo sogna di volare", "Dannato vivere", "Com'è possibile" e "Catastrofe".

Un sound intenso e poetico, intimo ed energico, in un ambiente raccolto, quasi domestico, che dà la sensazione di trovarsi nella stessa stanza con i due artisti. Un libero fluire, umano e spontaneo, attento alle cose che ci circondano e ci coinvolgono.

Il 3 dicembre, alle 20:30 al Ten di Nuoro, è la volta di Bobby Solo, nome d'arte di Roberto Satti, uno dei cantanti italiani più celebrati e in scena da oltre cinquant'anni. Ha vinto due Festival di Sanremo, nel 1965 con "Se piangi se ridi" e nel 1969 con "Zingara". La notorietà è esplosa nel 1964 con "Una lacrima sul viso", scritta da lui e dedicata alla sorella.

Fedele alle ballate romantiche e al repertorio "alla Elvis", negli anni Ottanta è tornato alla ribalta con i Robot, insieme a Rosanna Fratello e Little Tony. Oggi lo accoglie con affetto un pubblico affezionato, in tutta Italia e all'estero, davanti al quale porta lo stile e l'ironia che ne fanno un'icona dell'Italia che ha cantato l'amore.

...

Leggi tutto su Ansa Sardegna