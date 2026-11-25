Violenza sulle donne, Todde 'vorrei che nessuna si sentisse sola' - Notizie

Sono oltre 3,3 milioni di euro, tra risorse regionali e statali, i fondi programmati per il 2026 per rafforzare la rete antiviolenza in Sardegna, sostenere i percorsi di autonomia delle donne vittime di violenza e investire nella prevenzione. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la presidente della Regione Alessandra Todde interviene sul tema con un messaggio pubblicato su Facebook.Nell'anno in cui ricorre il centenario del Premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, Todde sceglie di partire dalle parole della scrittrice nuorese e dalla sua novella Un po' a tutti, contenuta nella raccolta Chiaroscuro del 1912. "Don Micheli, non mi tocchi! Le mani secche!". Sono le parole di Barbara, la ragazza sedicenne della novella, molestata da un uomo durante una festa, tra le risate degli invitati e il rimprovero della padrona. "Più di un secolo dopo, quella scena ci riguarda ancora. Ci sono la prepotenza di chi si sente autorizzato a oltrepassare un limite e l'indifferenza di chi assiste. C'è soprattutto una ragazza costretta a difendersi da sola", scrive Todde.La presidente richiama i dati del Rapporto Bes 2026 dell'Istat, secondo cui in Sardegna, nei cinque anni precedenti l'indagine, il 6,8% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica e il 7,4% violenza sessuale, con percentuali superiori alle medie nazionali, rispettivamente del 6% e del 7%.Il 3,7% delle donne della stessa fascia di età che hanno o hanno avuto un partner ha subito violenza fisica o sessuale all'interno della coppia. Dal rapporto del CNR sul sistema antiviolenza in Sardegna emerge inoltre che soltanto il 13% delle donne che nel 2024 hanno contattato il numero di pubblica utilità 1522 dall'Isola ha dichiarato di aver sporto denuncia....

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