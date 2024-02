Baressa

Per i clienti del paese della Marmilla uno sportello dedicato a Masullas

Da oggi l’ufficio postale di Baressa, in piazza Putzu Nou, è interessato dagli interventi previsti da “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Durante il periodo dei lavori, a partire da domani, martedì 20 febbraio, Poste Italiane garantirà ai cittadini del centro della Marmilla la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata all’ufficio postale di Masullas, in via Alessandro Manzoni, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Gli interventi previsti all’ufficio postale di Baressa, salvo imprevisti, avranno una durata stimata, in 15 giorni lavorativi.

In particolare, i lavori comprendono la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del comfort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti.

Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” Inps direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Lunedì, 19 febbraio 2024