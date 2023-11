Latitante arrestato in Colombia, coinvolto in un traffico internazionale di cocaina

Cagliari

Ordine di carcerazione del Tribunale di Cagliari

La polizia colombiana ha arrestato, nel nord della Colombia, il latitante italiano Massimo Gigliotti, ricercato dall’Interpol per traffico di droga. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa nel febbraio 2018 dal Tribunale di Cagliari, su richiesta della Procura, nell’ambito dell’operazione Ichnos. Da quelle indagini, curate dai carabinieri di Carbonia, erano emersi gravi elementi circa la presenza in Sardegna di un’organizzazione criminale in grado di rifornirsi di ingenti quantitativi di cocaina tramite alcuni trafficanti calabresi legati alla ‘ndrangheta, di casa a Roma e Milano, e di eroina proveniente da un gruppo criminale albanese operante nella penisola.

Gigliotti, 55 anni, stava soggiornando in una struttura ricettiva nella città costiera di Barranquilla. Le sue ricerche in Sudamerica erano partite lo scorso settembre, a cura dell’Unità I-Can e con il supporto degli esperti per la sicurezza dei Paesi interessati, in particolare la Colombia.

L’arresto è stato possibile grazie all’attivazione del Nucleo investigativo dei carabinieri di Bologna, che ha analizzato e veicolato preziose informazioni fornite da Europol per la localizzazione di Gigliotti, poi sviluppate dall’Unità I-Can.

A fermare il latitante è stato l’Unità della Ocn-Interpol Bogotà della Direzione di investigazioni criminali e interpol. L’operazione di cattura è stata portata avanti in costante collaborazione con le autorità investigative italiane.

Avuta notizia della possibile partecipazione di Gigliotti a un incontro con un legale in un centro commerciale di Barranquilla, l’Unità della Ocn-Interpol, appostata nelle vicinanze della struttura alberghiera che lo ospitava, ha fermato il latitante. Ai poliziotti ha detto di chiamarsi Pedro Javier Zambrano Pulido e ha mostrato loro un certificato di cittadinanza colombiana falso con la sua foto.

