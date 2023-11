Pronto soccorso, pazienti in barella nei corridoi: l’ennesima, drammatica emergenza

Oristano

Situazione difficile all’interno del presidio ospedaliero cittadino

Si mette le mani al capo e sul suo viso scende una lacrima. Davanti al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano la disperazione di un pensionato racconta il dramma di quanti negli ultimi giorni hanno dovuto fare ricorso alle cure del presidio cittadino: “Là dentro ci sono tanti pazienti parcheggiati sulle barelle che occupano tutti i corridoi, da ore e ore”. Una situazione al limite della sostenibilità, anche dal punto di vista igienico. Il segno di una grave situazione, di estrema difficoltà.

L’immagine, purtroppo, non è nuova. L’abbiamo già vista, ma mai ci si potrà rassegnare a un’emergenza che tocca le persone più deboli, gli ammalati.

I medici e il personale insufficiente, sia nel presidio (dove operano anche i cosiddetti medici in affitto, alcuni fatti arrivare dall’estero), sia negli altri reparti. I posti letto anche questi non bastano. E il Pronto soccorso dell’ospedale San Martino si trasforma in una sorta di girone infernale per quanti hanno necessità di cure e per i loro cari che, come possono, cercano di assisterli.

Proprio in queste ore si annuncia l’arrivo di un nuovo primario scelto attraverso una selezione per dirigere il reparto, da sempre all’avamposto del nosocomio cittadino. Non sappiamo cosa potrà fare. C’è da augurarsi che il suo arrivo aiuti a superare le criticità r a cancellare le immagini delle scorse ore, sulle quali altro non c’è da commentare.

