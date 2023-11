Distretti del cibo: finanziato dalla Regione anche il Distretto rurale Giudicato di Arborea

Cagliari

Ne ha dato notizia il consigliere Emanuele Cera

La Regione, con uno stanziamento di 5 milioni di euro, ha finanziato i distretti del cibo, quale modello di sviluppo per le aree rurali e montane della Sardegna. La finalità è quella di sostenere l’attività dei distretti rurali operanti nell’isola e cofinanziare le iniziative sul territorio.

Per le stesse finalità, il Distretto rurale Giudicato di Arborea, costituito dal partenariato pubblico-privato, Unioni di comuni, comuni singoli, imprese locali e organizzazioni di categoria del mondo produttivo, rappresentato dal presidente Pierpaolo Erbì, potrà beneficiare di un contributo triennale di un milione di euro. Ad annunciare gli interventi approvati in aula è stato il consigliere regionale del gruppo Forza Italia Sardegna Emanuele Cera.

Nel corso dell’ultimo incontro del Distretto, tenutosi il 18 novembre scorso nei locali della cantina sociale di Mogoro, alla presenza del direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura, i sindaci e le imprese avevano chiesto un impegno affinché potessero essere finanziate le iniziative intraprese e da intraprendere dall’organismo associativo. Nello specifico, si chiedeva sostegno finanziario per il progetto pilota “Laboratorio rurale di integrazione e cooperazione”.

“Oggi”, ha dichiarato Emanuele Cera, “in Consiglio regionale, su proposta della Giunta, è stato approvato all’unanimità l’emendamento che accorda al distretto un contributo triennale di 1 milione di euro, così ripartito: 150.000 euro per l’anno 2023, 425.000 euro per gli anni 2024 e 2025. Un sostegno che aiuterà in modo importante a far conoscere, aprire al mondo e contribuire alla crescita le nostre aziende. Una risposta concreta che il Consiglio regionale, senza distinzione di appartenenza partitica e di colori politici, all’unanimità ha voluto riconoscere all’iniziativa e alla grande attività portata avanti in questa fase di avvio dal distretto”.