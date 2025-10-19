Latina, suicidio 14enne: al via contestazioni disciplinari a personale scolastico

(Adnkronos) - In merito al suicidio di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, esaurita in queste ore la parte ispettiva partirà la fase delle contestazioni disciplinari al personale scolastico interessato. È quanto apprende l'Adnkronos, sul caso del ragazzo che si è tolto la vita lo scorso settembre, alla ripresa dell'anno scolastico, presumibilmente dopo diversi episodi di bullismo.