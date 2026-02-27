Le prime due serate della Crociera della Musica 2026 a bordo di Costa Toscana hanno acceso l’atmosfera sanremese con un doppio viaggio tra mood, performance e intrattenimento, confermando la nave come uno dei palcoscenici più attesi di questa edizione del Festival. Le giornate inaugurali hanno riportato gli ospiti nel cuore della dance più amata: il Disco Workout mattutino ha introdotto le vibrazioni anni ‘90, mentre il Sunset Disco Aperitive ha trasformato i ponti esterni in un salotto luminoso e scintillante. Appuntamento imperdibile a bordo il Poretcast, il vodcast di Giacomo Poretti prodotto e distribuito da Corax, che dal Teatro Poltrona Frau ha intervistato Fabio Caressa in un dialogo ricco di aneddoti, risate e momenti di racconto personale, confermando ancora una volta la nave come luogo di intrattenimento a 360 gradi.

A catalizzare l’attenzione è stato il debutto di Max Forever – The Party Boat, con Max Pezzali guest star resident per tutte le cinque serate del Festival. La prima performance, Disco Night, ha acceso la nave con un’energia travolgente, culminata nel collegamento con il Teatro Ariston che ha confermato Costa Toscana come estensione naturale del palco sanremese.

La seconda serata ha cambiato completamente pelle, immergendo gli ospiti nel mood Old West. Il Beach Club si è trasformato in un saloon contemporaneo, tra cactus, stivali e cappelli da cowboy, e una performance che ha fatto ballare tutti gli ospiti. Un viaggio nel selvaggio West reinterpretato in chiave pop, che ha regalato alla Crociera della Musica un nuovo capitolo spettacolare e sorprendente.

Sul palco sul mare si sono alternati momenti di intrattenimento che hanno coinvolto ospiti in un’atmosfera unica: dal Karaoke Show ai due appuntamenti con il Social Stage dei PanPers, che hanno portato in scena “Nessun Impianto”, uno spettacolo di improvvisazione, canto e comicità condiviso con Andrea Pisani e Luca Pieracino, insieme agli ospiti speciali Francesco Cicchella, Giovanni Vernia e nella seconda serata Francesco Mandelli.

Dopo il successo delle due serate, Costa Toscana si prepara ora a un nuovo cambio di scena: questa sera sarà la volta della Jolly Blue Night, un’altra tappa del viaggio musicale che ogni giorno sorprende con atmosfere, show e mood completamente diversi, uniti da un unico filo conduttore: la grande musica italiana e il suo potere di creare community, emozione e spettacolo.