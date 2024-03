Oristano

Ecco come funziona il sistema di collegamento. Plauso di Coldiretti

È stato messo in funzione questa mattina il sistema di impianti che permette il travaso dell’acqua del Tirso, proveniente dal bacino di Busachi, sino al Flumendosa, in grave deficit di capienza, per il perdurare della siccità.

La notizia arriva dopo le recenti segnalazioni da parte di Anbi Sardegna, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale e di Coldiretti Sardegna che avevano denunciato lo sversamento a mare dell’acqua del Tirso per ragioni di sicurezza, con il conseguente spreco.

L’Enas, che non disponeva nel bilancio delle risorse necessarie all’operazione, ha iniziato le interlocuzioni con la nuova amministrazione regionale. I primi contatti hanno dato esito positivo.

“Abbiamo spiegato la funzione essenziale e necessaria dell’operazione e ricevuto rassicurazioni sulla copertura dei costi”, ha dichiarato il direttore generale dell’Ente, Giuliano Patteri, che ha sottolineato come i contatti tra l’organo politico regionale e l’organo amministrativo dell’Ente acque della Sardegna sia stato un “atto fisiologico e assolutamente necessario dal momento in cui”, ha evidenziato il direttore Patteri, “noi non abbiamo il nostro organo politico”.

L’acqua attualmente viene incanalata dalla dighetta di Pranu Antoni, partendo dalla