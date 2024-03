Sassari

La nuova tragedia a Bancali

Un detenuto si è tolto la vita nel carcere di Sassari. A darne notizia è stato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che denuncia ancora una volta la carenza di psicologi e psichiatri negli istituti penitenziari. In Italia dall’inizio dell’anno si sono finora tolti la vita 27 detenuti.

“Un’altra tragedia a Bancali”, dichiara il delegato del Sappe per la Sardegna Antonio Cannas, “un detenuto si è impiccato. È stato trovato stamattina alla conta delle 6. Era rientrato ieri sera da un ricovero in ospedale. In cella con lui ci stava un altro detenuto che pare non si sia accorto di niente perché dormiva. Alla apertura del blindo della cella, l’uomo è stato trovato appeso al cancello”. Secondo il sindacato pare che il detenuto, di origine italiana, vivesse una situazione di disagio.

“Siamo costernati e affranti”, interviene il segretario generale del sindacato Donato Capece, “un detenuto che si toglie la vita in carcere è una sconfitta per lo Stato e per tutti noi che lavoriamo in prima linea”.

“Si continua a parlare se ci sono azioni da intraprendere per poter evitare tale gesto estremo”, commenta il segretario regionale del