Zerfaliu

I ringraziamenti da parte della Lilt di Oristano

Mille porzioni di torta realizzata ieri a Zerfaliu in occasione della Sagra degli agrumi, che prosegue anche nella giornata di oggi. Un’iniziativa di carattere benefico, visto che il ricavato dalla grande torta, dalle dimensioni quattro metri per quattro, andrà alla Sezione oristanese della Lega italiana per la lotta contro i tumori. E proprio dalla Lilt sono arrivati i ringraziamenti, affidati ai social: “Per la bellissima giornata di ieri alla Sagra degli agrumi a Zerfaliu”, hanno scritto i volontari, “vogliamo ringraziare per aver pensato, organizzato con dedizione e realizzato l’evento solidale a nostro favore il cuoco Il menu’ di Elia Saba che per noi ha coinvolto nella creazione della torta tanti altri generosissimi cuochi e pasticceri della Federazione italiana cuochi dell’Unione regionale cuochi sardi”.

“Grazie tante per il vostro buon cuore e per la vostra generosità a Mauro Concas, presidente regionale della Federazione italiana cuochi, Graziella Lai, Tore Denti, Marcello Barbarino, Danilo Erdas, Roberta Saba, Paolo Francesco Pinna, Luca Marcialis e Gabriella Sechi, presidente del Dipartimento solidarietà emergenza FICC Sardegna”.

“Grazie grazie grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione della torta ma di cui non conosciamo