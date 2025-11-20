La ruota dei campioni, stasera in prima serata: l'appuntamento speciale con Gerry Scotti
Stasera, giovedì 20 novembre, serata speciale con 'La Ruota della Fortuna'. Il game show di Canale 5, condotto da Gerry Scotti approda in prima serata con: 'La Ruota dei Campioni'.
L’appuntamento speciale con il game show, che sta appassionando ogni sera milioni di spettatori, sarà un torneo che vedrà sfidarsi i nove campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione. 'La Ruota dei Campioni' sarà articolata in tre incontri tematici – da quattro round ciascuno - in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche.
Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a 'La Ruota delle Meraviglie', che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Al fianco di Gerry Scotti, immancabile la presenza di Samira Lui.
