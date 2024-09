La nave non parte, rabbia per alcuni passeggeri diretti a Oristano

Gravi disagi per i passeggeri della nave Moby Otta, tra cui diversi residenti della provincia di Oristano, che sarebbero dovuti partire da Genova alla volta di Olbia. Un guasto ai motori del traghetto ha costretto la nave a rimanere ancorata al porto della città ligure, causando una serie di ritardi e problemi organizzativi per i viaggiatori. La partenza del traghetto era programmata per le 20:30 di ieri sera, ma, a causa dell’avaria, la compagnia Moby ha informato i passeggeri dell’impossibilità di proseguire il viaggio come previsto. La comunicazione è avvenuta poco prima dell’imbarco, lasciando centinaia di persone in attesa di una soluzione. Tra i più colpiti vi erano una decina di passeggeri provenienti dalla provincia di Oristano, che si erano organizzati per raggiungere Olbia e poi proseguire il viaggio verso casa. Intanto, tra i passeggeri regna lo scontento. “Avevamo programmato il nostro viaggio nei minimi dettagli per arrivare in Sardegna senza stress, ma ora ci ritroviamo bloccati qui, senza sapere quando arriveremo”, ha dichiarato un padre di famiglia in

