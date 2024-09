Nicola Micele è il nuovo direttore dei vigili del fuoco della Sardegna

L’ingegnere Nicola Micele, figura di grande esperienza e riconosciuto per il suo impegno nelle emergenze nazionali, ha assunto l’incarico di direttore regionale dei vigili del fuoco della Sardegna. Con una carriera ricca di successi e ruoli strategici, Micele guiderà il corpo dei Vigili del Fuoco sardi per i prossimi due anni. Laureato in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e Pianificazione Territoriale, ha arricchito la sua preparazione con un Master di II livello in “Ingegneria dell’Emergenza”. Entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994, Micele ha accumulato un bagaglio di esperienze che lo ha portato, nel 2011, alla nomina di Primo Dirigente. Durante la sua lunga carriera, ha ricoperto ruoli di grande responsabilità a livello nazionale, distinguendosi soprattutto per la gestione di situazioni critiche durante le principali calamità naturali che hanno colpito l’Italia negli ultimi decenni. Tra i tanti episodi in cui ha dato il suo contributo, spiccano il sisma del 1997 nelle Marche e in Umbria, il devastante terremoto in Abruzzo del

