Oristano, le previsioni meteo per oggi 5 settembre 2024

Oggi Oristano gode di una giornata prevalentemente soleggiata, stando alle previsioni meteo, con la sola eccezione di alcune nubi sparse previste al mattino. Secondo gli esperti di 3bMeteo non sono attese piogge nel corso della giornata. In particolare, la temperatura massima raggiungerà i 28 gradi, mentre la minima sarà di 21 gradi, conferendo un clima piacevolmente caldo e temperato. Per quanto riguarda i venti, ci si aspetta una moderata brezza proveniente da Nordest durante la mattina, che si trasformerà in una leggera ventilazione da Nordovest nel pomeriggio. Il mare sarà poco mosso, garantendo condizioni favorevoli per coloro che desiderano trascorrere del tempo vicino alla costa. In Sardegna, la pressione atmosferica in aumento favorirà un rapido diradamento della nuvolosità, con cieli sereni o poco nuvolosi previsti già dal pomeriggio. Sulla costa occidentale dell’isola, i cieli saranno inizialmente molto nuvolosi, ma si prevede un netto miglioramento con ampi rasserenamenti a partire dalla tarda mattinata. Sulla costa orientale, al mattino sono possibili deboli piogge, seguite da schiarite nel pomeriggio.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

