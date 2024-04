Cronaca Incidente nella tarda mattinata

I soccorritori sulla strada tra Torre dei Corsari e Sant’Antonio di Santadi

Arbus

Incidente nella tarda mattinata

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 lungo la strada provinciale 61, che collega Sant’Antonio di Santadi con Torre dei Corsari.

Per cause non ancora chiarite, la sua potente moto ha sbandato all’uscita da una curva ed è finita contro il guardrail.

Il motociclista è stato sbalzato dalla sella e scagliato contro la barriera d’acciaio.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e una pattuglia di carabinieri del radiomobile di Villacidro.

Vista la gravità delle lesioni, il personale dell’ambulanza ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il motociclista è stato portato al “Brotzu” di Cagliari in codice rosso sull’elicottero dell’Areus.

Sabato, 6 aprile 2024

