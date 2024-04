San Vero Milis

Ecco il programma del sabato pomeriggio



San Vero Milis si prepara a ospitare la tradizionale manifestazione equestre “Sa Cursa de sa loriga”, giunta quest’anno alla 17ª edizione. L’appuntamento di primavera è fissato per le 15.30 in località “Su Padru”, nella periferia del paese. Alle 14.30 i cavalieri si ritroveranno in piazza San Michele per ricevere la benedizione del parroco, don Ignazio Serra.

Il corteo, con il