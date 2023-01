Siamaggiore

Nuovi riconoscimenti dopo quelli di ottobre

Due titoli alla Best in Class-Pizzaiuolo dell’Anno per il pizzaiolo di Siamaggiore Roberto Galliazzo. La manifestazione, svolta ad Aprilia sotto l’organizzazione di Pizza Style School UPTeR, ha visto il piazzaiolo oristanese conquistare il titolo di Super Campione e il primo posto nella categoria “pizza senza glutine”.

“Nella prima categoria veniva assegnato un punteggio complessivo, nel quel era compresa anche l’etica”, precisa il pizzaiolo.

“Nella categoria senza glutine ho presentato la pizza Smeralda, ispirata ai fantastici fondali della Costa Smeralda e la cromaticità degli stessi”, aggiunge Galliazzo, che spiega gli ingredienti: “Tutti rigorosamente senza glutine ovviamente”, precisa. “I colori sono stati rigorosamente ottenuti con coloranti naturali”.

“Una riduzione di cavolo viola trattato con bicarbonato e unito al gel di patate, insaporite da aglio e prezzemolo, per comporre l’acqua della meravigliosa Costa Smeralda”, svela il pizzaiolo di Siamaggiore. “Per il corallo riduzione di mirtillo e pomodoro. Non poteva mancare il pesce, realizzato con latterini fritti, seppia alla griglia, condita con sale, pepe, olio e limone. E ancora le vongole veraci, i gamberi e la bottarga finissima di Cabras. In aggiunta dei pomodorini rossi confit e pomodorini gialli in salamoia”.

Il piazzaiolo di Siamaggiore, con legami anche ad Arborea (paese di provenienza del padre) lo scorso mese di ottobre ha conquistato il secondo e terzo posto nelle categorie “120 secondi” e “Pizza Influencer” alla Pizza World Cup 2022 di Roma.