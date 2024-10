La Juventus inciampa in casa, Cagliari strappa un punto prezioso

La Juventus ha subito un passo falso nella sua gara di campionato, perdendo la prima occasione per mantenere il pieno di punti in casa contro il Cagliari. Dopo un avvio promettente, i bianconeri hanno pareggiato 1-1 contro un Cagliari che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni offerte. Questo risultato segna il secondo risultato utile consecutivo per i rossoblù, dopo il successo ottenuto a Parma, un punto che assume un’importanza fondamentale per la loro classifica. Nel primo tempo, la Juventus ha mostrato un buon gioco, sbloccando la partita grazie a un rigore trasformato da Dusan Vlahovic, frutto di un tocco di mano di Luperto. I bianconeri hanno continuato a pressare, con Koopmeiners e Conceicao che si sono resi pericolosi, sfiorando il raddoppio e confermando il predominio sul campo. Nella ripresa, Vlahovic ha sprecato un’occasione per chiudere i conti, divorandosi un tap-in che avrebbe potuto dare ai bianconeri un vantaggio più rassicurante. Il neo entrato Douglas Luiz ha commesso un fallo in area su Piccoli, costringendo

