Manifestazioni pro Palestina, il Sic condanna la violenza

Il Sindacato Indipendente Carabinieri (SIC) ha espresso una ferma condanna contro gli episodi di violenza verificatisi durante le manifestazioni pro Palestina che si sono svolte ieri in diverse città italiane. “I gravissimi episodi di cui i nostri colleghi sono stati vittime ieri, durante la manifestazione pro-Palestina a Roma, ci impongono una considerazione, che non può essere sottovalutata dal nostro Governo. Il nostro amato Paese sta diventando ostaggio della più becera delinquenza, perché, per diversi anni, si è pensato esclusivamente a come tutelare i malfattori e mai a come tutelare chi difende questo Stato – afferma Luigi Pettineo, segretario generale del Sindacato Indipendente Carabinieri -. Come immaginavamo, molti dei partecipanti alla manifestazione sono scesi in piazza con il chiaro intento di inscenare una guerriglia urbana contro le Forze dell’Ordine, violare le ordinanze e creare disordini”. “A nome mio e dell’associazione che rappresento – ha aggiunto – esprimo vicinanza ai colleghi feriti e grande apprezzamento per aver gestito con equilibrio e fermezza una manifestazione non autorizzata. Fedeli, incondizionatamente, al giuramento prestato

