Cormorani, pronti gli abbattimenti in provincia di Oristano

Ogni autunno, la Provincia di Oristano si prepara a dare avvio al censimento dei cormorani. La cooperativa Alea Ricerca & Ambiente è stata incaricata di gestire questo importante compito per i prossimi due anni. La decisione è stata presa dall’ente locale, che nei mesi scorsi aveva condotto un’indagine preliminare di mercato per selezionare i fornitori idonei. L’intero progetto, che avrà un costo di circa 90mila euro, si propone di monitorare la popolazione di questi uccelli. Negli ultimi anni, il numero di cormorani migratori che scelgono di svernare nelle lagune dell’Oristanese è aumentato. Per i pescatori locali, questi uccelli rappresentano un vero e proprio flagello, considerando che ogni individuo è in grado di consumare fino a 10 chili di pesce al mese, secondo i dati forniti da Federpesca. Il censimento dei cormorani diventa così un passaggio fondamentale all’interno di un piano di contenimento, che prevede l’abbattimento di una parte della popolazione svernante. Nel 2023, è stata autorizzata la riduzione della popolazione attraverso l’abbattimento di 650 esemplari. A tal proposito, nel

