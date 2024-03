Terralba

Agonisti e piccoli atleti al Trofeo Città di Rosignano

Una trasferta in Toscana con tante medaglie per la Judo Terralba, impegnata nel fine settimana con il Trofeo Città di Rosignano.

La gara era suddivisa in due fasi. Sabato hanno gareggiato le categorie degli agonisti. La società di Terralba ha schierato 7 judoka, riuscendo a portare a casa 6 medaglie. Hanno conquistato l’oro Cristian Loi e Emma Abdellatif, medaglia di bronzo invece per Marica Spanu, Alessio Loi e Sofia Abdellatif . Gianluca Spanu, al rientro dopo 5 mesi di stop per un brutto infortunio, ha ottenuto un meritatissimo 2° posto. Mattia Manca ha sfiorato il podio, perdendo la semifinale e chiudendo al 5° posto.

Domenica invece la società ha portato in gara 6 piccoli atleti e tutti sono saliti sul podio: Gabriele Spanu, Andrea Meloni e Serena Licheri al 1° posto, Samuele Licheri e Bryan Uccheddu al 2° posto e Diana Simone al 3° posto.

“È stato un tour de force, ma è stato ripagato”, ha commentato il tecnico Giovanni Spanu. “Vorrei ringraziare tutti i genitori che ci hanno supportato ma soprattutto faccio i complimenti a tutti gli atleti, perché non è facile