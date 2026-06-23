Un palcoscenico affacciato sul mare e immerso nel parco archeologico. Uno scenario d'eccezione accoglie "La Grande Danza a Tharros". Quattro serate, dal 7 luglio al 7 agosto, nel Sinis (Cabras).
Gli spettacoli sono inseriti nel cartellone "I
Giganti dell'Arte", promossi dalla Fondazione Mont'e Prama e
organizzati dall'Associazione Enti Locali nell'ambito del Festival
Multidisciplinare Sardegna. In scena 4 compagnie con coreografi e
danzatori di spicco della scena europea. Si parte il 7 luglio con
una serata evento firmata da tre tra i coreografi più richiesti al
mondo e i giovanissimi allievi della Scuola di Ballo dell'Accademia
Teatro alla Scala, tutti under 19, diretti dal genio creativo di
Frédéric Oliveri. In scena, un capolavoro di virtuosismo come
"Paquita" firmato dal padre del balletto classico Marius Petipa e
due pezzi simbolo della danza contemporanea, "Rossini Cards" di
Mauro Bigonzetti e "Bolero X" di Shahar Binyamini. Un dialogo con i
linguaggi della danza e della contemporaneità, valorizzato dalla
bravura del pluripremiato Frédéric Oliveri, che ha dato ai giovani
danzatori l'opportunità di frequentare masterclass con danzatori e
coreografi tra i più richiesti del mondo.
Il programma in scena affianca a un capolavoro
di virtuosismo come Paquita di Marius Petipa, due pezzi
rappresentativi della danza contemporanea: Rossini Cards di Mauro
Bigonzetti e Bolero X di Shahar Binyamini. Il primo, già a lungo
direttore di Aterballetto, è tra i maggiori coreografi italiani con
creazioni in repertorio dal New York City Ballet, all'English
National Ballet, al Bol'šoj, al Corpo di Ballo del Teatro alla
Scala, di cui è stato anche direttore. Binyamini, invece, è un
talentuoso coreografo israeliano, classe 1988, con all'attivo
commissioni mondiali dai principali teatri del mondo e importanti
ricerche sul rapporto tra danza e scienza. Ospite lo scorso anno al
Festival dei Due Mondi di Spoleto,...