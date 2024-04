Cagliari

Stamane l’incontro a Villa Devoto, dopo i successi ai Suds Trisome Games

Stamane la presidente della Regione Alessandra Todde ha incontrato a Villa Devoto una delegazione regionale della Fisdir, la Federazione italiana Sport paralimpici degli intellettivo relazionali, un mese dopo i successi arrivati, ad Antalya, ai Suds Trisome Games, importante manifestazione internazionale riservata ad atleti con sindrome di Down.

Presente la campionessa di Marrubiu Chiara Statzu, tornata dalla Turchia con ben quattro medaglie d’oro. Tesserata con la Saspo Cagliari, ha vinto 100, 200, 400 e 800 metri nella divisione mosaico.

A Cagliari c’erano anche i due sardi dell’Italbasket Davide Paulis, cestista di Quartu Sant’Elena tesserato con l’Atletico Aipd Oristano, e il tecnico dell’Atletico, Mauro Dessì, originario di Villaurbana, che in azzurro ha il ruolo di viceallenatore. Ad Antalya la Nazionale si è classificata al primo posto, superando per 18-17 la Turchia in finale.

Ha accompagnato la delegazione della Fisdir a Villa Devoto la delegata regionale Carmen Mura.

“Mi hanno colpito il percorso, il sacrificio e la determinazione di questi ragazzi e delle loro famiglie”, ha commentato la presidente della Regione ,Alessandra Todde. “Vederli qui oggi, orgogliosi dopo aver