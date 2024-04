Arborea

Cresce il numero dei capi in concorso e delle macchine in esposizione. Attesa per la Sagra delle Fragole

Si preannuncia una manifestazione da record per la qualità e il numero di aziende che parteciperanno alla prossima edizione della Fiera di Arborea, in programma sabato e domenica.

Nei diversi segmenti espositivi della 40ª Mostra regionale dei bovini di razza Frisona italiana – organizzata dall’Associazione Regionale Allevatori in collaborazione con l’Agenzia Agris e l’Assessorato regionale all’Agricoltura – saranno presenti 135 capi altamente selezionati da 20 aziende zootecniche (18 di Arborea, una di Terrralba e una di Sanluri). Numeri decisamente superiori agli anni precedenti, con bovini da latte dalle produzioni sorprendenti, che saranno valutati da giurie di esperti.

Sarà un momento selettivo importante, in cui si terrà conto della struttura dei capi esposti, delle produzioni e dell’insieme della tenuta dei soggetti in quanto a decoro, igiene, toelettatura e comportamento nella conduzione. Attività che in particolare coinvolge e vede protagonisti i giovani figli degli allevatori. I risultati e le valutazioni saranno guardati con fiducia dagli allevatori che hanno ripreso a frequentare la mostra.

Quest’anno, in concomitanza con la 40ª edizione della Mostra bovina, la Fiera dell’agricoltura