Microchip obbligatorio per cani e gatti, il Parlamento europeo ha dato l'ok definitivo

(Adnkronos) - Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle prime norme Ue in materia di allevamento, alloggio, tracciabilità, importazione e gestione di cani e gatti, concordate con il Consiglio a fine 2025. Il testo è passato a larghissima maggioranza, con 558 sì, 35 no e 52 astensioni.

In base alla nuova legge, tutti i cani e i gatti presenti nell'Ue, compresi quelli di proprietà privata, dovranno essere identificabili con un microchip e registrati in banche dati nazionali interoperabili.