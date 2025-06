Kris Jenner ruba la scena alle nozze di Bezos: il 'glow up' a 69 anni e la somiglianza con Kim Kardashian

(Adnkronos) - Non si parla d'altro. Le nozze di Bezos- Sanchez a Venezia sono su tutte le pagine di gossip negli ultimi giorni. Ma a catturare i riflettori, almeno per ora, è lei, la momager più famosa di tutte: Kris Jenner, mamma e artefice dell'impero Kardashian. Con un aspetto da far invidia, tutti si stanno chiedendo qual è il suo segreto: apparire in forma smagliante a 69 anni.

Kris è più in forma che mai, così tanto da sembrare la sorella gemella di Kim Kardashian, 44 anni, la secondogenita. Inutile negarlo. Un cambiamento c'è stato, e anche evidente. Sul web si parla di un vero e proprio 'glow up', la trasformazione estetica che sui social oggi è sinonimo di rinascita. In positivo, ovviamente. Viso più tonico, scolpito e... ringiovanito. La manager, legata sentimentalmente a Corey Gamble, non ha mai nascosto la sua passione per la medicina estetica, come il resto della famiglia d'altronde. Botox, filler e trattamenti laser. Ma ora? Cosa è cambiato?

C'è chi prova a zoomare tra le foto, a caccia di rughe, ma niente da fare, questa volta il makeover è opera di mani esperte. Espertissime. Tutti vogliono sapere infatti chi è l'artefice di questo cambiamento. Secondo il magazine 'Page Six' dietro il nuovo look della Jenner ci sarebbe il Dr. Steven Levine, il chirurgo plastico più rinomato di New York. Richiestissimo ovviamente dalle celebrity di Hollywood. La procedura eseguita, però, rimane un mistero.

"Kim sei tu?", è il commento più gettonato che si legge sotto alla carrellata di foto condivise dalla Kardashian, in cui madre e figlia sembrano... gemelle, nonostante ci siano più di 20 anni di differenza. Si perché, oltre ai vari trattamenti a cui si è sottoposta, Kris ha cambiato taglio di capelli. Addio al classico pixie cut, Jenner ha optato per un caschetto sbarazzino e retrò, che gli hair stylist chiamano 'flippy bob'. Guarda caso, lo stesso sfoggiato da Kim Kardashian nel 2024. Alla fine, il DNA non mente. E i soldi nemmeno.

Nel frattempo, la famiglia Jenner-Kardashian si gode l'estate italiana e oggi sarà tra gli ospiti più attesi delle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez nella blindatissima isola di San Giorgio. Tra esclusive feste vip e proteste dei residenti, è infatti arrivato il giorno del matrimonio tra il fondatore di Amazon e la giornalista e scrittrice.

Con un budget stimato tra i 10 e i 30 milioni di dollari, le nozze Bezos-Sanchez non sono solo un evento mondano: sono una dichiarazione di stile, potere e, almeno in parte, sensibilità verso il luogo che le ospita. Venezia si è trasformata in un set cinematografico sospeso tra sogno e realtà, dove ogni dettaglio - dalla location agli ospiti, dai regali alla sicurezza - è pensato per lasciare il segno. Un "sì" tra le acque, sotto le stelle, circondati dall'arte e dalla storia. E nel cuore della città più bella (e fragile) del mondo, dove sono giunti un centinaio di fotografi per paparazzare le nozze da favola dell'anno.

