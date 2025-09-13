Juve-Inter 4-3, vittoria bianconera al fotofinish e Tudor è primo - La partita

(Adnkronos) - La Juve batte l'Inter 4-3 oggi, sabato 13 settembre, nell'anticipo della terza giornata della Serie A. Il risultato consente ai bianconeri di salire a quota 9, a punteggio pieno, con il provvisorio primo posto solitario in classifica. L'Inter, al secondo k.o. in 3 gare, rimane a 3 punti.

Al 13', Juve in vantaggio con un gran gol di Kelly e 1-0 bianconero. Alla mezz'ora Calhanoglu riporta tutto in parità ed è 1-1. Al 38', Juve ancora avanti con la perla dalla distanza di Yildiz: il turco beffa Di Gregorio con una rasoiata dalla distanza e riporta i suoi in vantaggio. Nella ripresa, è ancora un gol capolavoro di Calhanoglu a rimettere tutto in equilibrio al 65'. Dieci minuti dopo, Marcus Thuram porta i nerazzurri avanti con un colpo di testa su corner di Dimarco. Partita piena di colpi di scena: all'82', gli uomini di Tudor agguantano il nuovo pari con l'altro Thuram. Khephren stacca di testa ed è 3-3. Al 91', in pieno recupero, il gioiello di Adzic vale il 4-3 bianconero.

Curiosità. Il derby d'Italia è l'occasione per un debutto storico. Quello della Refcam, uno strumento che permetterà ai tifosi di sapere cosa vede l'arbitro in campo. Si tratta di una telecamera ultramoderna che consente di assistere all’evento-partita dal punto di vista privilegiato del direttore di gara.

