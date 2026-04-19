Juve-Bologna 2-0, scatto Champions dei bianconeri con David e Thuram

(Adnkronos) - Scatto Champions della Juve. I bianconeri battono il Bologna oggi, domenica 19 aprile, e conquistano tre punti fondamentali nella corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Allo Stadium finisce 2-0: decidono le reti di David (2') e Thuram (57'). Un successo comodo che porta la squadra di Luciano Spalletti a 63 punti, salda in quarta piazza a +5 su Como e Roma (a loro volte appaiate al quinto posto).

Nella prossima giornata di campionato, la Juve affronterà il Milan a San Siro domenica 26 aprile alle 20:45. Il Bologna ospiterà invece la Roma sabato 25 alle 18.