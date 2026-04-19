Donnarumma, papera in City-Arsenal e gol regalato: cos'è successo - Il video

(Adnkronos) - Papera clamorosa di Gianluigi Donnarumma. Oggi, domenica 19 aprile, il portiere del Manchester City è stato protagonista di un brutto errore nella partita di Premier League contro l'Arsenal. L'harakiri dell'estermo difensore però non decide lo scontro diretto tra le due squadre: il City alla fine vince 2-1. Il disastro di Donnarumma si materializza al 18', poco dopo il vantaggio dei Citizens firmato Cherky. Al 18', il capitano della Nazionale italiana si attarda col pallone tra i piedi, sbaglia clamorosamente il rinvio e permette all'Arsenal di realizzare il gol del pari con Havertz, che va a segno facendo 'muro'.

Un brutto infortunio per il portiere italiano, che non sta vivendo il momento migliore della sua carriera dopo la sconfitta con la Bosnia nel playoff per i Mondiali, costata agli azzurri la partecipazione alla Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva.

Incredulo, in panchina, il tecnico del City Pep Guardiola. L'errore di Donnarumma alla fine non pesa sul risultato. Al 65' il City trova il gol del 2-1 con Haaland. Con la vittoria, il Manchester City sale a 67 punti, a 3 lunghezze dall'Arsenal capolista ma con una partita in meno.