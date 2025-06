Jeff Bezos e Lauren Sanchez, ultima festa con ballo: all'Arsenale la 'dolce notte' degli sposi

(Adnkronos) - I festeggiamenti dei neo sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez proseguono questa sera con un elegante festa da ballo presso lo storico Arsenale. Il ballo, secondo quanto riferiscono insider all'organizzazione dell'evento all'Adnkronos, dovrebbe essere un ballo in maschera, un omaggio a Venezia e alla sua storia gloriosa. In particolare, sarebbe ispirato alla grande tradizione del carnevale che arrivò al suo apogeo di sontuosità per abiti e costumi nel Settecento.

Per l'ultimo di una lunga serie di festeggiamenti, il cui tema è ‘Dolce notte’, Lauren Sanchez Bezos indossa un abito Versace, disegnato da Donatella Versace. La moglie di Jeff Bezos sfoggia un vestito - raccontato in esclusiva su ‘Vogue America’ - realizzato in chiffon di seta con un corpetto ricamato a mano con cristalli Swarovski in oro rosa, bronzo e oro. Mentre gli invitati vestono lingerie e pigiami colorati.

Resta intanto ancora il mistero sugli ospiti musicali. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da media internazionali, la presenza di Lady Gaga sarebbe confermata come una delle protagoniste della serata. Non è ancora chiaro se si esibirà da sola o se condividerà il palco con Elton John, con il quale ha collaborato in passato. Ma sulla presenza dell'una o dell'altra popstar non ci sono ad ora conferme, anzi oggi alcuni media avevano smentito la loro presenza, data invece per certa per giorni.

A tutti gli eventi del matrimonio è stato vietato l'uso del telefono da parte degli ospiti. Agli invitati è stato chiesto di non realizzare foto e video con lo smartphone. Anche questa sera alla festa da ballo continuerà a restare in vigore questo divieto espresso dagli sposi. Le uniche foto ufficiali finora uscite sono quelle apparse sull'edizione digitale di "Vogue" relative alla cerimonia nuziale sull'isola di San Giorgio Maggiore. La rivista si sarebbe aggiudicata l'esclusiva.

Gli sposi hanno intanto fatto sognare il Canal Grande, scambiandosi un bacio appassionato davanti ai paparazzi, prima di dirigersi all’Arsenale (VIDEO).

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie