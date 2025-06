Jeff Bezos e Lauren Sanchez, gran finale all'Arsenale: show esclusivo con Usher e DJ Cassidy

(Adnkronos) - Si è conclusa in grande stile la tre giorni di festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez con un evento spettacolare all'Arsenale di Venezia. Una notte all'insegna della musica, del glamour e dell'intrattenimento di altissimo livello per circa 200 ospiti vip, nella suggestiva cornice che unisce storia navale e fascino industriale.

Per l'ultima serata, dedicata alla festa da ballo, la coppia ha voluto regalare agli ospiti un'esperienza unica, secondo quanto riferito all'Adnkronos: una performance travolgente del cantante e ballerino Usher, star mondiale dell'R&B e recente protagonista dell'halftime show del Super Bowl, che ha proposto una scaletta di successi intramontabili tra ballate sensuali e ritmi dance. A seguire, le consolle sono passate nelle mani esperte di DJ Cassidy, celebre per aver animato le feste più esclusive di Hollywood e della Casa Bianca, che ha trasformato l'Arsenale in un elegante dancefloor sotto le stelle. DJ Cassidy è stato, tra l'altro, l'animatore della festa del cinquantesimo compleanno e dell'insediamento presidenziale di Barack Obama nel 2009 e del matrimonio di Beyoncé e Jay-Z nel 2008.

L'allestimento ha combinato luci d'atmosfera, installazioni artistiche e scenografie floreali e una passerella galleggiante per l'ingresso degli sposi. Tra gli invitati, vip internazionali e personalità del mondo della finanza e dello spettacolo, accolti con champagne, cucina stellata e una playlist impeccabile. Un gran finale da sogno, in perfetto stile Bezos: spettacolare, sofisticato e curato in ogni dettaglio.

Per l'ultimo di una lunga serie di festeggiamenti, il cui tema è ‘Dolce notte’, Lauren Sanchez Bezos indossa un abito Versace, disegnato da Donatella Versace. La moglie di Jeff Bezos sfoggia un vestito - raccontato in esclusiva su ‘Vogue America’ - realizzato in chiffon di seta con un corpetto ricamato a mano con cristalli Swarovski in oro rosa, bronzo e oro. Mentre gli invitati vestono lingerie e pigiami colorati.

A tutti gli eventi del matrimonio è stato vietato l'uso del telefono da parte degli ospiti. Agli invitati è stato chiesto di non realizzare foto e video con lo smartphone. Anche questa sera alla festa da ballo continuerà a restare in vigore questo divieto espresso dagli sposi. Le uniche foto ufficiali finora uscite sono quelle apparse sull'edizione digitale di "Vogue" relative alla cerimonia nuziale sull'isola di San Giorgio Maggiore. La rivista si sarebbe aggiudicata l'esclusiva.

Gli sposi hanno intanto fatto sognare il Canal Grande, scambiandosi un bacio appassionato davanti ai paparazzi, prima di dirigersi all’Arsenale (VIDEO).

